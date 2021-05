«Crudelia» | la costumista Jenny Beavan | «La signora De Mon | punk come Vivienne Westwood»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 3 maggio 2021) Due premi Oscar, vinti in otto anni di candidature, non sono serviti perché Jenny Beavan, di professione costumista, sviluppasse un qualche legame con la moda. «Guardatemi, semplicemente non è il mio elemento», dice, indicando la propria chioma bianca, gentilmente arruffata. Jenny Beavan, in una mattina uggiosa, sorride dall’altro capo di uno schermo, seduta in un salotto scuro di una casa londinese. Il viso è senza trucco, e una camicia bianca, aperta sul davanti, lascia scoperta una t-shirt monocolore. «Sono cresciuta nella Londra degli anni Sessanta, ribelle senza mai essere punk. Ho saltato diverse giornate di scuola. Troppe, forse. Però, non sono mai arrivata a detestare il mio istituto. Mi ha insegnato ad amare Shakespeare, e per questo gli sarà infinitamente grata. Solo, preferivo fare lavoretti in piccoli teatri piuttosto che studiare. Ho fatto di tutto, sa. Ho portato i caffè, lavato la biancheria sporca», racconta la costumista, che parte del proprio passato ha portato in Crudelia, live-action Disney disponibile online e al cinema dal 28 maggio prossimo. https://www.youtube.com/watch?v=yyKWIYxP19w