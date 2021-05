Crolla il terziario per la prima volta in 25 anni “Persi 1 | 5 milioni di posti di lavoro”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag – La crisi economica scatenata da locdkdown, chiusure e restrizioni fare ildel 10%: è lain 25, con 1,5didie 130 miliardi di consumi in meno. Le misure anti-Covid imposte dal governo hanno impattato gravemente sul settore dei servizi, facendore la quota di valore aggiunto deldel -9,6% nel 2020 rispetto al 2019. Il crollo dei consumi è drammatico, con l’83%, pari a circa 107 miliardi, che riguarda solo quattro settori: abbigliamento e calzature, trasporti, ricreazione, spettacoli e cultura e alberghi e pubblici esercizi. E’ l’allarme lanciato dall’Ufficio studi Confcommercio con il rapporto “La ...

- Lo tsunami Covid si è abbattuto anche sul. Per la prima volta dopo 25 anni la quota di valore aggiunto su questo settore economico si è ridotta di circa il 10% rispetto al 2020. Il ...In particolare per quelle dele del turismo, le più danneggiate dall'impatto della crisi pandemica, che devono essere al centro anche del Piano nazionale di resilienza e rilancio. Ci ...Nel rapporto sulla crisi del terziario pubblicato da Confcommercio spicca la flessione dell'intrattenimento, che perde oltre un quarto del numero degli occupati e delle imprese attive.Per la prima volta, da 25 anni a oggi, il terziario di mercato ha smesso di spingere Pil e occupazione. Dall’arrivo della pandemia perso quasi un milione e mezzo di posti di lavoro. Crollano i [...] ...