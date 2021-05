Cristina Aguilera | “accettare sé stessi è la vera bellezza”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 3 maggio 2021), in una intervista per la rivista Health, ha raccontato del rapporto con il suo corpo e dell’importanza di amarsi così come si èè tra le star internazionali più seguite e apprezzate. Icona die modello in passato per molte teenager, oggi la cantante appare con qualche chilo in più e per questo è stata bersaglio di haters che sui social non hanno mancato di criticare il suo aspetto. Ma dopo la pubblicazione della nuova copertina a rivista Health, la cantante ha espresso la sua idea su ciò che contamente e su cosa sia oggi per lei la. “séè la”, questa è la sintesi del suo pensiero, che ci suggerisce quanto sia ...