Covid,Salvini:mio obiettivo ritorno a vita normale da metà Maggio (Di lunedì 3 maggio 2021) Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini, parlando delle possibile, nuove, riaperture dal 17 Maggio e dell'andamento della pandemia da Covid - 19. 3 Maggio 2021

