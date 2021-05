Covid Veneto, oggi 364 contagi e 4 morti: bollettino 3 maggio (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 364 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 3 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrati altri 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 9.537 tamponi, il tasso di positività è del 3,82%. Gli attuali positivi nella regione sono 21.923. Sono 1.391 le persone ricoverate. In area non critica 1.208 pazienti, mentre 183 persone sono in terapia intensiva. “I numeri sono in calo, ma non è un calo così importante”, dice il governatore Luca Zaia illustrando i dati. “La curva delle terapie intensive decresce, ma nessuno ha la sfera di cristallo. I 15 mesi di storia del Covid ci hanno insegnato che tutto è possibile, i cambiamenti repentini della curva sono stati una costante. Bisogna mantenere l’attenzione alta, la buona stagione ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 364 ida coronavirus in, 3, secondo i dati deldella regione. Da ieri registrati altri 4. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 9.537 tamponi, il tasso di positività è del 3,82%. Gli attuali positivi nella regione sono 21.923. Sono 1.391 le persone ricoverate. In area non critica 1.208 pazienti, mentre 183 persone sono in terapia intensiva. “I numeri sono in calo, ma non è un calo così importante”, dice il governatore Luca Zaia illustrando i dati. “La curva delle terapie intensive decresce, ma nessuno ha la sfera di cristallo. I 15 mesi di storia delci hanno insegnato che tutto è possibile, i cambiamenti repentini della curva sono stati una costante. Bisogna mantenere l’attenzione alta, la buona stagione ...

