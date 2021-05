Covid Usa, Biden: “Ritorno alla normalità entro fine estate” (Di lunedì 3 maggio 2021) Negli Usa ci sarà un Ritorno alla normalità “entro la fine dell’estate”. E’ quanto previsto dal presidente americano Joe Biden in un discorso trasmesso su Twitter, nel quale ha elogiato la campagna vaccinale contro il coronavirus. “Penso che entro la fine dell’estate, saremo in una posizione molto diversa rispetto a quella in cui siamo ora” ha detto Biden quando gli è stato chiesto di prevedere una tempistica per un Ritorno alla normalità e citando il lavoro della sua amministrazione per aumentare la produzione di vaccini anche a favore di altri Paesi. Ma solo “una volta che ci prenderemo cura di tutti gli americani”, ha precisato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) Negli Usa ci sarà unladell’”. E’ quanto previsto dal presidente americano Joein un discorso trasmesso su Twitter, nel quale ha elogiato la campagna vaccinale contro il coronavirus. “Penso cheladell’, saremo in una posizione molto diversa rispetto a quella in cui siamo ora” ha dettoquando gli è stato chiesto di prevedere una tempistica per une citando il lavoro della sua amministrazione per aumentare la produzione di vaccini anche a favore di altri Paesi. Ma solo “una volta che ci prenderemo cura di tutti gli americani”, ha precisato ...

