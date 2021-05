Covid. Un caso di variante 'indiana' tra i 23 positivi del volo dall'India (Di lunedì 3 maggio 2021) Una sola persona presenta tutte le mutazioni tipiche della variante "Indiana". Nessun caso di variante nella comunità Sikh di Latina Leggi su rainews (Di lunedì 3 maggio 2021) Una sola persona presenta tutte le mutazioni tipiche della". Nessundinella comunità Sikh di Latina

NicolaMorra63 : Covid Calabria, in sei mesi più di 8mila positivi non comunicati a Roma: la voragine si allarga. Un nuovo caso Sici… - ricpuglisi : Con @fleinaudi e @carloalberto chiediamo che @Palazzo_Chigi e @MinisteroSalute pubblichino giornalmente il numero d… - SkyTG24 : Covid, Fiumicino: un caso di variante indiana tra i 23 positivi del volo dall’India - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid, Fiumicino: un caso di variante indiana tra i 23 positivi del volo dall’India - gattusdom : E noto che sono ignorante in fatto di calcio giocato. Non capisco perché tanta euforia ammucchiata per le strade e… -