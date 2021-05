COVID, tre decessi al Moscati di Avellino (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta ieri, nella terapia subintensiva del COVID Hospital dell’Azienda Moscati, una paziente di 87 anni di Avellino, ricoverata dal 28 aprile. Sono deceduti questa mattina, nella terapia intensiva del COVID Hospital, due pazienti: un paziente di 59 anni di Montella, ricoverato dal 21 aprile e in terapia intensiva dal 28, e un paziente di 67 anni di Solofra, ricoverato dal 16 aprile e in terapia intensiva dal 26. Nelle aree COVID dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 64 pazienti: 8 in terapia intensiva, 31 nelle aree verde e gialla del COVID Hospital, 9 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 8 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 8 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta ieri, nella terapia subintensiva delHospital dell’Azienda, una paziente di 87 anni di, ricoverata dal 28 aprile. Sono deceduti questa mattina, nella terapia intensiva delHospital, due pazienti: un paziente di 59 anni di Montella, ricoverato dal 21 aprile e in terapia intensiva dal 28, e un paziente di 67 anni di Solofra, ricoverato dal 16 aprile e in terapia intensiva dal 26. Nelle areedell’Azienda ospedalierarisultano ricoverati 64 pazienti: 8 in terapia intensiva, 31 nelle aree verde e gialla delHospital, 9 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 8 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 8 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

