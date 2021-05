Covid, stato di emergenza prorogato fino al 31 luglio (Di lunedì 3 maggio 2021) La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la delibera del Consiglio dei Ministri che proroga lo stato di emergenza fino al prossimo 31 luglio. Lo stato di emergenza deriva dal rischio sanitario connesso all'... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 3 maggio 2021) La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la delibera del Consiglio dei Ministri che proroga lodial prossimo 31. Lodideriva dal rischio sanitario connesso all'...

