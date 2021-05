**Covid: Salvini, 'stop coprifuoco e riaperture, no ad aumento tasse'** (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - riaperture, stop al coprifuoco, nessun inasprimento fiscale e risarcimenti con particolare attenzione per le attività chiuse per decreto. Sono alcuni degli obiettivi della Lega al governo, concordati da Matteo Salvini con ministri, viceministri, sottosegretari e capigruppo del partito in un incontro in videoconferenza ancora in corso. La Lega -ha ribadito il leader del Carroccio- è leale e non intende mollare la presa sui temi “irrinunciabili”. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) -al, nessun inasprimento fiscale e risarcimenti con particolare attenzione per le attività chiuse per decreto. Sono alcuni degli obiettivi della Lega al governo, concordati da Matteocon ministri, viceministri, sottosegretari e capigruppo del partito in un incontro in videoconferenza ancora in corso. La Lega -ha ribadito il leader del Carroccio- è leale e non intende mollare la presa sui temi “irrinunciabili”.

