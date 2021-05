Covid: Salvini, ‘Milano ha ancora un sindaco?’ (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Sala non poteva far entrare 20mila tifosi in uno stadio che ne contiene 80mila, invece di tacere e scappare? Milano ha ancora un sindaco?” Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Sala non poteva far entrare 20mila tifosi in uno stadio che ne contiene 80mila, invece di tacere e scappare? Milano haun sindaco?” Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo. L'articolo CalcioWeb.

LegaSalvini : ???? Matteo Salvini: 'Insieme ai nostri governatori chiediamo di permettere le visite in sicurezza nelle Rsa. La Leg… - matteosalvinimi : “Italiani, non ascoltate Salvini e state chiusi in casa”. Se questa è l’unica proposta del PD, sono messi male...… - fattoquotidiano : Il terrore corre nelle chat dei parlamentari leghisti, soprattutto quelli lombardi che hanno vissuto sulla propria… - TV7Benevento : Covid: Salvini, 'Milano ha ancora un sindaco?'... - ilpazientezero : Poi se dici che, #Salvini la #Lega e #Meloni con Fratelli d'Italia sono tutti collusi insieme al governo italiano,… -