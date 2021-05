Covid: Sala rilancia parole prefetto, ‘tifosi Inter in stadio? Impossibile, sono chiusi’ (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag. (Adnkronos) – Il sindaco Giuseppe Sala rompe il silenzio sul caso delle migliaia di tifosi Interisti assembrati in Piazza Duomo, ieri pomeriggio, dopo la vittoria dello Scudetto e lo fa rilanciando su Facebook le parole del prefetto di Milano, Renato Saccone, secondo cui chiudere la piazza avrebbe comportato ancora maggiori assembramenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag. (Adnkronos) – Il sindaco Giusepperompe il silenzio sul caso delle migliaia di tifosiisti assembrati in Piazza Duomo, ieri pomeriggio, dopo la vittoria dello Scudetto e lo fando su Facebook ledeldi Milano, Renato Saccone, secondo cui chiudere la piazza avrebbe comportato ancora maggiori assembramenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

