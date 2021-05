Covid | Ronzulli | ' Sala non cerchi scuse | possibile transennare e chiudere piazze'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Il sindaconon accampie non si trinceri dietro le parole del prefetto di Milano. Quanto accaduto ieri è non solo gravissimo sotto il profilo della necessità di garantire la sicurezza sanitaria, ma è anche uno schiaffo a chi per mesi, a causa delle restrizioni, non ha lavorato e per tutti quelli che non hanno ancora potuto riaprire. Assicurare l'ordine pubblico ed evitare situazioni che facciano aumentare i contagi è un dovere di chi amministra la città. Non ci vuole molto astrade eprima di un evento assolutamente annunciato". Lo afferma Licia, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato e responsabile per i Rapporti con gli alleati. "Il-aggiunge- cammina sulle gambe delle persone e non ...