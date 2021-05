Covid, registrati solo 37 nuovi casi in Abruzzo, Sette i decessi nelle ultime 24 ore (Di lunedì 3 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 71640 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 37 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 79 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 8, di cui 2 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 2415 (di età compresa tra 49 e 88 anni, di cui 1 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti). Del totale odierno, 1 caso fa riferimento a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 60613 dimessi/guariti (+155 rispetto a ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 3 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 71640 ipositivi al19indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 37(di età compresa tra 2 e 79 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 8, di cui 2 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3e sale a 2415 (di età compresa tra 49 e 88 anni, di cui 1 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti). Del totale odierno, 1 caso fa riferimento a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicatooggi dalla Asl. Nel numero deipositivi sono compresi anche 60613 dimessi/guariti (+155 rispetto a ...

