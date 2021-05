Covid Puglia, oggi 335 contagi: dati bollettino 3 maggio (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 335 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 3 maggio. Si registrano altri 52 morti. Da ieri sono stati processati 5.528 tamponi. Dei nuovi contagi 54 sono stati rilevati in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 47 nella provincia Barletta Andria Trani, 81 in quella di Foggia, 100 in quella di Lecce, 11 in quella di Taranto oltre a 3 residenti in altre regioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 335 i nuovidi coronavirus insecondo ideldi, 3. Si registrano altri 52 morti. Da ieri sono stati processati 5.528 tamponi. Dei nuovi54 sono stati rilevati in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 47 nella provincia Barletta Andria Trani, 81 in quella di Fa, 100 in quella di Lecce, 11 in quella di Taranto oltre a 3 residenti in altre regioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

