Covid: presidente Lombardia Fontana ha ricevuto prima dose vaccino (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag. (Adnkronos) - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. Lo ha fatto sapere con una foto sui social che lo ritrae seduto in attesa del suo turno, in mezzo alla gente, in un grande hub vaccinale. "Oggi non è una visita. E' il mio turno: appuntamento per la prima dose di vaccino", spiega il presidente, che ha mantenuto riserbo sulla location in cui oggi avrebbe ricevuto l'iniezione. Sulla tipologia di vaccino, Fontana ha sempre detto che avrebbe fatto quello che gli sarebbe capitato. "Due milioni e mezzo di lombardi hanno ricevuto la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag. (Adnkronos) - IldellaAttiliohaladianti-. Lo ha fatto sapere con una foto sui social che lo ritrae seduto in attesa del suo turno, in mezzo alla gente, in un grande hub vaccinale. "Oggi non è una visita. E' il mio turno: appuntamento per ladi", spiega il, che ha mantenuto riserbo sulla location in cui oggi avrebbel'iniezione. Sulla tipologia diha sempre detto che avrebbe fatto quello che gli sarebbe capitato. "Due milioni e mezzo di lombardi hannola ...

