Covid, Pregliasco: “Assembramenti? Vedremo gli effetti tra due settimane” (Di lunedì 3 maggio 2021) Covid, il virologo Fabrizio Pregliasco ha commentato gli Assembramenti visti nell’ultimo weekend in tutta Italia La curva epidemiologica in Italia è in calo. I dati continuano ad essere confortanti, frutto delle misure restrittive imposte nelle ultime settimane e di una campagna vaccinale che prosegue a passo spedito. Col decreto riaperture, si è appena concluso il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 3 maggio 2021), il virologo Fabrizioha commentato glivisti nell’ultimo weekend in tutta Italia La curva epidemiologica in Italia è in calo. I dati continuano ad essere confortanti, frutto delle misure restrittive imposte nelle ultimee di una campagna vaccinale che prosegue a passo spedito. Col decreto riaperture, si è appena concluso il L'articolo proviene da Inews.it.

DianaLanciotti : @Libero_official Mi meraviglierei del contrario... Un altro sociopatico. #covid #vaccino #virologi #virostar… - Moixus1970 : RT @SCUtweet: Pres. Regione #Fontana?? 'Assembramenti pericolosi e da evitare” Prof. #Pregliasco?? 'Probabile aumento dei casi #Covid E s… - RobMacCready : RT @DianaLanciotti: E comunque non è sperimentazione?? #covid #vaccino #virologi #virostar #Speranza #Galli #Crisanti #Bassetti #Burioni #Pr… - DianaLanciotti : E comunque non è sperimentazione?? #covid #vaccino #virologi #virostar #Speranza #Galli #Crisanti #Bassetti #Burioni… - UNDMofficial : New post: Pregliasco avverte: “Tra 14 giorni onda di risalita dopo assembramenti al Duomo” -