Covid, partite le vaccinazioni per i lavoratori del trasporto pubblico (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Al via le vaccinazioni degli addetti al settore del trasporto pubblico presso il centro Eav di Porta Nolana a Napoli. Si è partiti oggi dai dipendenti di Eav ultra cinquantenni, per poi proseguire, seguendo le fasce di età, con i dipendenti di tutto il comparto. “L’obiettivo è vaccinare tutti gli addetti, – ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca – compreso tassisti, Ncc e aziende di cabotaggio marittimo. E’ una decisione indispensabile per garantire maggiore sicurezza, soprattutto dopo il ritorno in presenza nelle scuole”. L’Eav è la prima azienda pubblica di trasporto in Italia che attiva un centro vaccinale autonomo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Al via ledegli addetti al settore delpresso il centro Eav di Porta Nolana a Napoli. Si è partiti oggi dai dipendenti di Eav ultra cinquantenni, per poi proseguire, seguendo le fasce di età, con i dipendenti di tutto il comparto. “L’obiettivo è vaccinare tutti gli addetti, – ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca – compreso tassisti, Ncc e aziende di cabotaggio marittimo. E’ una decisione indispensabile per garantire maggiore sicurezza, soprattutto dopo il ritorno in presenza nelle scuole”. L’Eav è la prima azienda pubblica diin Italia che attiva un centro vaccinale autonomo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Covid, partite le vaccinazioni per i lavoratori del trasporto pubblico ** - eowyn962010 : RT @ImolaOggi: Restrizioni Covid, perse 345mila partite Iva (non a causa del Covid - ma a causa delle restrizioni imposte dal governo 'per… - infoitinterno : Vaccino covid in Lombardia, partite le prenotazioni per tutti i 'fragili' over 16 - riviera24 : Focolaio Covid nella Sanremese Calcio: i biancoazzurri saltano due partite - juve6difila : @tuttosport Partite giocate con stadi vuoti, squadra dimezzate dal Covid, alcune che giocano e altre no, regole cam… -