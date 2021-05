Covid oggi in Italia: contagi del 3 maggio. Bollettino Coronavirus e dati regioni (Di lunedì 3 maggio 2021) Nuovo Bollettino sul Coronavirus in Italia. Si guarda con attenzione ai dati di oggi , confidando che il trend dei contagi Covid mantenga la sua fase calante, così come quello dei decessi. Ieri la ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Nuovosulin. Si guarda con attenzione aidi, confidando che il trend deimantenga la sua fase calante, così come quello dei decessi. Ieri la ...

SkyTG24 : #Covid, terapie intensive: le regioni sopra la soglia di allerta. DATI - ASmerilli : ?? “I segnali di ripresa ci sono: è importante la direzione che prendiamo. Papa Francesco ci ha detto che non si pos… - Agenzia_Ansa : 'Ad oggi non ci sono casi di variante indiana' nella comunità Sikh del Lazio. Lo ha detto il presidente della Regio… - PaolaCalabretto : Contagi covid in Puglia, oggi 52 decessi e 335 casi positivi (su 5.528 test) - MonopoliTimes : Contagi covid in Puglia, oggi 52 decessi e 335 casi positivi (su 5.528 test) -