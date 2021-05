Covid, nel Sannio solo 16 nuovi positivi: ma cala numero tamponi effettuati (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 16 i nuovi positivi al coronavirus nel Sannio nella giornata odierna. Lo si evince dal bollettino quotidiano dell’Asl di Benevento. Il numero, però, è frutto del drastico calo dei tamponi effettuati: appena 212. Di seguito il bollettino completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 16 ial coronavirus nelnella giornata odierna. Lo si evince dal bollettino quotidiano dell’Asl di Benevento. Il, però, è frutto del drastico calo dei: appena 212. Di seguito il bollettino completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

