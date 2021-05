Covid, nel Decreto Sostegni bis 61 milioni ai club sportivi per le spese sanitarie: i tamponi di Ronaldo, Lukaku e Ibra li paga lo Stato (Di lunedì 3 maggio 2021) Soldi pubblici al pallone. Il calcio italiano è riuscito a trovare il modo per riuscire a soddisfare almeno in parte l’assurda pretesa di ristori per i club: farsi rimborsare i tamponi. Nel Dl Sostegni bis in corso di stesura ci sono 61 milioni di euro di “contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche”. Di questi, 10 milioni finiranno alla Serie A. Praticamente i tamponi di Cristiano Ronaldo, Lukaku e Ibrahimovic li pagherà lo Stato. Sono settimane, mesi che il pallone bussa alla porta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Soldi pubblici al pallone. Il calcio italiano è riuscito a trovare il modo per riuscire a soddisfare almeno in parte l’assurda pretesa di ristori per i: farsi rimborsare i. Nel Dlbis in corso di stesura ci sono 61di euro di “contributo a fondo perduto a ristoro delleper l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da-19, in favore delle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche”. Di questi, 10finiranno alla Serie A. Praticamente idi Cristianohimovic li pagherà lo. Sono settimane, mesi che il pallone bussa alla porta ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Scudetto all'Inter/ Bedin: 'Trionfo meritato, Conte resta per un ciclo' (esclusiva) I tifosi, anche in epoca Covid protagonisti di questo scudetto che hanno atteso e festeggiato, sognano la nascita di un nuovo ciclo, pur in una situazione non facile (per tutti) nel mezzo della ...

Elezioni Madrid, la stella del PP Diaz Ayuso avrà bisogno di Vox ...capitale spagnola è stata l'unica città del Paese a limitare al massimo le restrizioni anti - Covid,... con il 40% dei consensi, un risultato considerevole se paragonato al 22% ottenuto nel 2019. Al ...

Post Covid, nel turismo primi segnali di ripresa all’orizzonte Il Sole 24 ORE COVID: SCOPERTO il super ANTICORPO che ci PROTEGGE dal VIRUS e anche dalle sue VARIANTI! I Dettagli SCOPERTO il super ANTICORPO che ci PROTEGGE dal VIRUS Una notizia che fa ben sperare. E' stato scoperto un nuovo SUPER ANTICORPO monoclonale nato in un laboratorio e pare sia in grado di prevenire e t ...

Covid: in Puglia -15% contagi in sette giorni Diminuiscono ancora i contagi Covid in Puglia e iniziano a intravedersi anche i benefici per gli ospedali: la settimana conclusa ieri ha visto un decremento dei nuovi casi di circa il 15% rispetto a s ...

