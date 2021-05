Covid: Moratti, ‘in Lombardia carceri sotto controllo, 60% vaccinati’ (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag. (Adnkronos) – “I contagi sono sotto controllo nelle carceri lombarde grazie al monitoraggio e alla vaccinazione della polizia penitenziaria e dei detenuti per evitare l’insorgere di pericolosi focolai in quelle strutture”. Lo fa sapere l’assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti. La media regionale di vaccinati nelle carceri, dice in un tweet, è pari al 60%, raggiunge l’80% a Opera, San Vittore, Bollate, Monza, Brescia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag. (Adnkronos) – “I contagi sononellelombarde grazie al monitoraggio e alla vaccinazione della polizia penitenziaria e dei detenuti per evitare l’insorgere di pericolosi focolai in quelle strutture”. Lo fa sapere l’assessore al Welfare della Regione, Letizia. La media regionale di vaccinati nelle, dice in un tweet, è pari al 60%, raggiunge l’80% a Opera, San Vittore, Bollate, Monza, Brescia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Moratti BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 3 MAGGIO/ +28 morti, - 82 ricoverati Numeri che fanno ovviamente ben sperare in vista di un'uscita dal tunnel del covid, e che hanno spinto l'assessore al welfare nonché vicepresidente della regione, Letizia Moratti , a sbilanciarsi in ...

Maltrattamento animali, Regione e Prefettura prorogano progetto prevenzione La Giunta infatti, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha ... Lo stato di emergenza Covid - 19 ne ha limitato ovviamente la piena realizzazione. Ora invece contiamo ...

