Covid | meno di mille positivi oggi in Campania | ma tasso positività sale

Ultime Notizie dalla rete : Covid meno

La Sicilia

...di Pfizer e BioNTech), negli adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni . L'Ema informa che renderà noto l'esito della valutazione, "previsto per giugno - stima l'ente regolatorio Ue - a......in contatto con un caso positivo a una variante del Sars - CoV - 2? - I contatti dei casi- ... all'aumento dei ricoveri nelle persone condi 60 anni visto in Germania e ai ricoveri più ...Covid Italia, il bollettino di oggi 1 maggio. Nelle ultime 24 ore registrati 12.965 nuovi casi e 226 morti. Ieri erano stati 13.446 i positivi al test del coronavirus in Italia, le vittime ...La città simbolo della pandemia di Covid 19 prova a tornare alla normalità "Non è stato facile arrivare dove siamo oggi" ...