Covid, medico positivo cerca di prendere un aereo: denunciato (Di lunedì 3 maggio 2021) medico positivo al Covid fermato all’aeroporto: stava cercando di salire su un volo per Milano dopo aver mentito alle autorità sanitarie. Avrebbe preso un aereo diretto a Milano da Lamezia Terme nonostante fosse risultato positivo al Covid: un medico contagiato dal virus è stato fermato in aeroporto dai poliziotti. Leggi anche—->>>Isola dei Famosi, ricordate Davide L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 3 maggio 2021)alfermato all’aeroporto: stavando di salire su un volo per Milano dopo aver mentito alle autorità sanitarie. Avrebbe preso undiretto a Milano da Lamezia Terme nonostante fosse risultatoal: uncontagiato dal virus è stato fermato in aeroporto dai poliziotti. Leggi anche—->>>Isola dei Famosi, ricordate Davide L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ladyonorato : Purché applichi i protocolli suggeriti da chi cura il Covid davvero e non quelli del criminale Speranza, sì. - fattoquotidiano : 'NOI IN TRINCEA SAREMO LASCIATI A CASA POST-COVID' 'Faccio parte di quella enorme schiera di medici, di ragazzi, di… - StefaniaFalone : RT @Miti_Vigliero: Oltre a denuncia della Polizia, direi urga pure intervento Ordine dei Medici. Il medico positivo al covid che va a pr… - razorblack66 : RT @usato_di_sicuro: Oggi sono andato dal medico per le ricette di prammatica. Essendo in confidenza mi ha detto d'aver curato moltissimi a… - FabioFZ3 : RT @usato_di_sicuro: Oggi sono andato dal medico per le ricette di prammatica. Essendo in confidenza mi ha detto d'aver curato moltissimi a… -