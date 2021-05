Covid Lombardia, oggi 637 contagi e 28 morti: bollettino 3 maggio (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 637 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, oggi 3 maggio, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 28 decessi. I guariti e i dimessi, secondo i dati aggregati della Protezione civile, sono stati 4.618 da ieri, gli attualmente positivi scendono a 48.277. Prosegue il trend di calo degli ospedalizzati per il virus in Lombardia. A fronte di 28 ingressi in terapia intensiva, i pazienti Covid calano di 7 unità a 535 ricoverati totali. Negli altri reparti, il calo è di 75 pazienti per un totale di 3.215. I tamponi sono stati 15.287 e il rapporto positivi su test è al 4,1%. Quasi la metà dei nuovi casi di Covid-19 nella Regione è in provincia di Milano, con 306 positivi rilevati dai tamponi. Di questi, 104 sono in città. Zero ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 637 i nuovida coronavirus in, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 28 decessi. I guariti e i dimessi, secondo i dati aggregati della Protezione civile, sono stati 4.618 da ieri, gli attualmente positivi scendono a 48.277. Prosegue il trend di calo degli ospedalizzati per il virus in. A fronte di 28 ingressi in terapia intensiva, i pazienticalano di 7 unità a 535 ricoverati totali. Negli altri reparti, il calo è di 75 pazienti per un totale di 3.215. I tamponi sono stati 15.287 e il rapporto positivi su test è al 4,1%. Quasi la metà dei nuovi casi di-19 nella Regione è in provincia di Milano, con 306 positivi rilevati dai tamponi. Di questi, 104 sono in città. Zero ...

il_pucciarelli : Fanno i saccenti su Cuba - 11 milioni di abitanti e 640 morti per il covid - e magari vivono e lavorano nella moder… - SkyTG24 : Covid Lombardia, 1.287 nuovi casi su 30.249 tamponi. DIRETTA - RegLombardia : #pianovaccinazioni Dalle 18 di oggi, sabato 1 maggio, anche le persone dai 16 ai 49 anni e un'esenzione per patolog… - PaoloMadonnaDF : Bollettino 03/05/21: corsa a nove – Campania, Sicilia, Lazio, E. Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte e Pu… - TitaG1978 : RT @SkyTG24: Covid, in Lombardia 637 casi: calano i ricoveri -