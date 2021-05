Covid, Locatelli: “Non possiamo permetterci assembramenti come quelli in piazza Duomo” (Di lunedì 3 maggio 2021) “Non possiamo assolutamente permetterci queste immagini, vanno evitati gli assembramenti anche se la gioia si può comprendere. Ma deve prevalere il senso di responsabilità e rispettare i 121mila morti che abbiamo avuto in Italia”. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, interviene sugli assembramenti di ieri dei tifosi interisti in piazza Duomo a Milano. La fotografia prevalentemente in giallo dell’Italia “credo sia riassumibile attraverso gli indici epidemiologi: i casi di Covid sono scesi a 148 ogni 100mila persone, ma la circolazione virale non può essere ancora sottovalutata. C’è un miglioramento ma non può esserci rilassamento rispetto ai nostri comportamenti”, ha sottolineato a Sky Tg24. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) “Nonassolutamentequeste immagini, vanno evitati glianche se la gioia si può comprendere. Ma deve prevalere il senso di responsabilità e rispettare i 121mila morti che abbiamo avuto in Italia”. Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, interviene suglidi ieri dei tifosi interisti ina Milano. La fotografia prevalentemente in giallo dell’Italia “credo sia riassumibile attraverso gli indici epidemiologi: i casi disono scesi a 148 ogni 100mila persone, ma la circolazione virale non può essere ancora sottovalutata. C’è un miglioramento ma non può esserci rilassamento rispetto ai nostri comportamenti”, ha sottolineato a Sky Tg24. Il ...

