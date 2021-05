Covid, l'India apre alla vaccinazione per tutti gli adulti (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel tentativo di fermare l'impennata esponenziale di casi di Covid - 19 cha ha portato a un totale di quasi 20 milioni di casi, l'India apre alla vaccinazione per tutti gli adulti nel Paese. Gli Stati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel tentativo di fermare l'impennata esponenziale di casi di- 19 cha ha portato a un totale di quasi 20 milioni di casi, l'perglinel Paese. Gli Stati ...

Coronavirus, oggi: Bergamo, lunedì atterra volo con 131 passeggeri dall’India Il Sole 24 ORE Un vaccino per tutti gli indiani adulti NEW DELHI - L'India sta per raggiungere i 20 milioni di contagi accertati di coronavirus, secondo le più recenti rilevazioni della Johns Hopkins University di Baltimora, negli Usa. Sono infatti 19,92 ...

Modi ha perso le elezioni locali in India Il partito del primo ministro aveva fatto di tutto per vincere nei cinque stati in cui si votava, organizzando comizi affollati nonostante la pandemia: ma gli è andata male ...

