zazoomblog : Covid Liguria i dati del 3 maggio. Calano i positivi: 135 nuovi casi 242 guariti - #Covid #Liguria #maggio.… - NazioneLaSpezia : Covid Liguria, 3 maggio. Calano i positivi. Toti: 'Spezia quasi da zona bianca' - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, percentuale di somministrazioni rispetto alle dosi consegnate. Regione con percen… - lifestyleblogit : Covid Liguria, oggi 135 contagi e 6 morti: bollettino 3 maggio - - AnsaLiguria : Covid: più guariti che nuovi casi, calano positivi, 6 morti. Secondo giorno di crescita degli ospedalizzati,8873 va… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

Torna a calare il numero dei positivi alin: sono 5490 , 113 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono 135, i guariti 242. Gli ospedalizzati sono 540 , 4 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Tra i ricoverati 60 sono in ...LA SPEZIA - I nuovi casi positivi sulla settimana nella provincia di Spezia sono 78 ogni 100mila abitanti . 'La zona bianca è a 50: siamo più vicini alla zona bianca che alla zona arancione in questa ..."Voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari per l’immenso sforzo compito in un anno e oltre davvero difficile, anche perché oggi siamo la Regione che è in vetta a ogni classifica sul fronte dei v ...In Italia sono in totale 3.740 i pazienti Covid-19 trattati con anticorpi monoclonali e inseriti nel monitoraggio, secondo l’ultimo report pubblicato dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa. Sul totale ...