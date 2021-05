Covid, le news di oggi. Istat: 746 mila decessi nel 2020, +18% rispetto al 2019 . LIVE (Di lunedì 3 maggio 2021) Valle d'Aosta rossa e Sardegna arancione con Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Le altre regioni restano gialle. L'Italia ha registrato ieri il numero più basso di decessi per Covid degli ultimi 7 mesi, 144. Figliuolo annuncia che dopo gli over 65 la campagna vaccinale si aprirà "a tutte le classi d’età". Il dl Sostegni oggi in commissioni Bilancio e Finanza al Senato Leggi su tg24.sky (Di lunedì 3 maggio 2021) Valle d'Aosta rossa e Sardegna arancione con Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Le altre regioni restano gialle. L'Italia ha registrato ieri il numero più basso diperdegli ultimi 7 mesi, 144. Figliuolo annuncia che dopo gli over 65 la campagna vaccinale si aprirà "a tutte le classi d’età". Il dl Sostegniin commissioni Bilancio e Finanza al Senato

ilfoglio_it : Intervista al sociologo e filosofo francese Le Goff. 'Siamo una società travolta da una pandemia di parole e diritt… - repubblica : ?? Covid, monitoraggio: contagi ancora in calo, il dato piu' basso da ottobre. Ma gli effetti delle riaperture ancor… - repubblica : L'India travolta dal Covid: allarmi inascoltati e maxi assembramenti, ma il governo dà la colpa alla variante - Marko_Morandi : RT @tempoweb: La bufala dei voli di Stato per infangare la Casellati #elisabettacasellati #covid #repubblica #ilfattoquotidiano #iltempoquo… - SanteramoLivei1 : slVisite e consulti medici in remoto per monitorare i pazienti Covid a casa -