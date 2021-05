Covid, le news di oggi. Bollettino: 5.948 contagi su 121.829 tamponi, 256 i decessi. LIVE (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Covid ha causato in Italia almeno 99 mila decessi in più di quanto atteso. Lo rivela l'Istat nel suo report sugli indicatori demografici 2020. Nuovi colori delle Regioni: da oggi Valle d'Aosta rossa e Sardegna arancione con Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Le altre regioni restano gialle. Il dl Sostegni oggi in commissioni Bilancio e Finanza al Senato. Von der Leyen: "E' tempo di rilanciare il turismo nell'Ue" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 3 maggio 2021) Ilha causato in Italia almeno 99 milain più di quanto atteso. Lo rivela l'Istat nel suo report sugli indicatori demografici 2020. Nuovi colori delle Regioni: daValle d'Aosta rossa e Sardegna arancione con Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Le altre regioni restano gialle. Il dl Sostegniin commissioni Bilancio e Finanza al Senato. Von der Leyen: "E' tempo di rilanciare il turismo nell'Ue"

