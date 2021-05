Covid Italia oggi, dati e news regioni: bollettino 3 maggio (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) - Il bollettino Covid della Protezione Civile e di ogni regione con i dati da tutta Italia su contagi, ricoveri e morti di oggi, lunedì 3 maggio. news dalle città - Roma, Milano, Napoli - e in generale da ogni regione della zona gialla (da Lombardia a Lazio, da Toscana e Campania, da Piemonte a Veneto), da quelle della zona arancione (Sardegna da oggi, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia) e dalla Valle d'Aosta che da oggi è in zona rossa. I dati delle regioni: Sono 26 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 3 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 4 morti. Nel dettaglio, i 26 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) - Ildella Protezione Civile e di ogni regione con ida tuttasu contagi, ricoveri e morti di, lunedì 3dalle città - Roma, Milano, Napoli - e in generale da ogni regione della zona gialla (da Lombardia a Lazio, da Toscana e Campania, da Piemonte a Veneto), da quelle della zona arancione (Sardegna da, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia) e dalla Valle d'Aosta che daè in zona rossa. Idelle: Sono 26 i contagi da coronavirus in Basilicata, 3, secondo ideldella regione. Da ieri, registrati altri 4 morti. Nel dettaglio, i 26 ...

BeaLorenzin : Per il secondo giorno consecutivo l'Italia ha superato quota 500 mila vaccinazioni anti-Covid somministrate in 24 o… - Agenzia_Ansa : Nel 2020 i decessi totali in Italia sono stati 746 mila, il 18% in più di quelli del 2019. Ad influire, ovviamente,… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 9.148 nuovi casi e altri 144 morti | In calo i tamponi #covid - giornali_it : Covid Italia oggi, dati e news regioni: bollettino 3 maggio #3maggio #AgenzieStampa #Adnkronos #PrimoPiano - LegaLombardaSP : 115 mila dosi somministrate ieri in #Lombardia su un totale di 500 il Italia! #Figliuolo: “un record, va detto”… -