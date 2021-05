Covid Italia, bollettino oggi 3 maggio: 5.948 nuovi casi e 256 morti. Tasso di positività al 4,9%. Guariti oltre quota 3,5 milioni (Di lunedì 3 maggio 2021) Covid Italia, il bollettino del 3 maggio. Nelle ultime 24 contati 5.948 nuovi casi e 256 morti. Ieri erano stati registrati 9.148 nuovi casi e 144 vittime. Sono 121.829 i tamponi... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 3 maggio 2021), ildel 3. Nelle ultime 24 contati 5.948e 256. Ieri erano stati registrati 9.148e 144 vittime. Sono 121.829 i tamponi...

BeaLorenzin : Per il secondo giorno consecutivo l'Italia ha superato quota 500 mila vaccinazioni anti-Covid somministrate in 24 o… - ilpost : I primi effetti delle vaccinazioni in Italia - Corriere : Coppia bloccata in India, il marito: «Mia moglie sta sempre peggio, aiutateci a tornare in Italia» - Open_gol : ?? I dati sull'andamento dell'epidemia in Italia - fanpage : Il bollettino di oggi #3maggio -