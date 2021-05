Covid India e Brasile, Oms: “Ciò che sta succedendo può accadere altrove” (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel mondo “sono stati segnalati più casi di Covid-19 nelle ultime 2 settimane che nei primi 6 mesi della pandemia”. A farlo presente è stato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il consueto punto stampa sulla situazione di Sars-CoV-2, evidenziando l’importanza di non abbassare la guardia nella lotta contro il virus. Nell’ultima settimana “più della metà dei nuovi casi” è stata registrata in “India e Brasile”, Paesi entrambi drammaticamente travolti attualmente da ondate di Covid molto intense. Ma “ci sono molti altri Paesi in tutto il mondo che devono affrontare una situazione molto fragile”, e “quello che sta succedendo in India e Brasile potrebbe accadere anche ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel mondo “sono stati segnalati più casi di-19 nelle ultime 2 settimane che nei primi 6 mesi della pandemia”. A farlo presente è stato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il consueto punto stampa sulla situazione di Sars-CoV-2, evidenziando l’importanza di non abbassare la guardia nella lotta contro il virus. Nell’ultima settimana “più della metà dei nuovi casi” è stata registrata in “”, Paesi entrambi drammaticamente travolti attualmente da ondate dimolto intense. Ma “ci sono molti altri Paesi in tutto il mondo che devono affrontare una situazione molto fragile”, e “quello che stainpotrebbeanche ...

