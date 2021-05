Covid in Italia: oggi 5.948 casi ma con solo 122mila tamponi esaminati, 256 decessi (Di lunedì 3 maggio 2021) Covid in Italia oggi bollettino del 3 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore sono 5.948 ma i tamponi testati sono solo 122mila. L’indice di positività oggi scende al 4,9%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 256, oltre 100 in più rispetto a ieri.



I ricoverati in terapia intensiva sono 2.490 (-34), con 121 ingressi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la distribuzione su base regionale dei nuovi casi, in testa c’è la Campania (959) poi la Sicilia (734) e il Lazio (661). Nel Lazio oggi 664 nuovi casi e 22 decessi, salgono i ricoveri anche in ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 3 maggio 2021)inbollettino del 3 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovidinelle ultime 24 ore sono 5.948 ma itestati sono. L’indice di positivitàscende al 4,9%. Inelle ultime 24 ore sono 256, oltre 100 in più rispetto a ieri.I ricoverati in terapia intensiva sono 2.490 (-34), con 121 ingressi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la distribuzione su base regionale dei nuovi, in testa c’è la Campania (959) poi la Sicilia (734) e il Lazio (661). Nel Lazio664 nuovie 22, salgono i ricoveri anche in ...

BeaLorenzin : Per il secondo giorno consecutivo l'Italia ha superato quota 500 mila vaccinazioni anti-Covid somministrate in 24 o… - Agenzia_Ansa : Nel 2020 i decessi totali in Italia sono stati 746 mila, il 18% in più di quelli del 2019. Ad influire, ovviamente,… - ilpost : I primi effetti delle vaccinazioni in Italia - sportli26181512 : Italia, prima dose di vaccino per i giocatori della Nazionale in vista degli Europei: Tra Milano e Roma, 28 calciat… - laprovinciadico : Covid: 5.948 nuovi positivi in Italia con 256 morti A Como 8 casi, 10 a Lecco e 3 a Sondrio -