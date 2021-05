Covid | in Italia dati mai così bassi da ottobre

Leggi su ck12

(Di lunedì 3 maggio 2021): insi registra il numero più basso di contagi dal 13: i tamponi effettuati sono stati 35mila meno di domenica. La Campania è la Regione con più casi nelle ultime 24 ore, seguita da Sicilia e Lazio. BOLOGNA, ITALY – OCTOBER 29: Medical staff work in the-19 intensive care unit at the Maggiore Hospital that was built specifically for the pandemic, on October 29, 2020 in Bologna, Italy. Admissions have increased in recent weeks due to the increase in the number of coronavirus infections. As-19 contagions rise in Italy and the Government impose a new “light” lockdown, the National Health System is concerned about ICUs already collapsing and may not handle so many requests. (Photo by Michele Lapini/Getty Images)Incalano i contagi, arrivando alle ...