Covid, in Gran Bretagna un solo decesso nelle ultime 24 ore. Superata quota 50 milioni di vaccini (Di lunedì 3 maggio 2021) in Gran Bretagna numeri da record. Grazie al lockdown duro e alla vaccinazione di massa, nelle ultime 24 ore sono appena 1.649 i nuovi casi positivi e in tutto il paese è stato registrato un solo ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 maggio 2021) innumeri da record. Grazie al lockdown duro e alla vaccinazione di massa,24 ore sono appena 1.649 i nuovi casi positivi e in tutto il paese è stato registrato un...

TgLa7 : Un solo morto per #Covid-19 in Gran Bretagna. Un record positivo per l'effetto della campagna di vaccinazione e del… - Ettore_Rosato : 'Vaccini, ricerca e cure corrette e tempestive'. Il prof. #Zangrillo riassume in poche parole i motivi per cui il p… - enrica_emme : RT @TgLa7: Un solo morto per #Covid-19 in Gran Bretagna. Un record positivo per l'effetto della campagna di vaccinazione e delle misure res… - GildedJudy : RT @TgLa7: Un solo morto per #Covid-19 in Gran Bretagna. Un record positivo per l'effetto della campagna di vaccinazione e delle misure res… - MauroGiansante : RT @IzzoEdo: In Gran Bretagna 1 morto per #Covid_19 oggi. Vaccinatevi, vacciniamoci. Torniamo a vivere. #Vaccino #AstraZeneca #Coronavirus… -