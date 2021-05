Covid, in Campania mezzo milione di immunizzati. Ieri più di 50 mila somministrazioni (Di lunedì 3 maggio 2021) Oltre 50mila somministrazioni di vaccino anti Covid-19 sono state eseguite nelle ultime 24 ore in Campania, cifra record per la regione che permette di superare quota 1,8 milioni di somministrazioni totali. Alle ore 12 di oggi, lunedì 3 maggio 2021, sono 1.804.299 le somministrazioni complessive, 50.255 in più rispetto al dato diffuso alla stessa ora di Ieri, domenica 2 maggio. Sono stati vaccinati con la prima dose 1.293.538 cittadini campani; di questi, 510.761 hanno ricevuto la seconda dose. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Oltre 50di vaccino anti-19 sono state eseguite nelle ultime 24 ore in, cifra record per la regione che permette di superare quota 1,8 milioni ditotali. Alle ore 12 di oggi, lunedì 3 maggio 2021, sono 1.804.299 lecomplessive, 50.255 in più rispetto al dato diffuso alla stessa ora di, domenica 2 maggio. Sono stati vaccinati con la prima dose 1.293.538 cittadini campani; di questi, 510.761 hanno ricevuto la seconda dose. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

