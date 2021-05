Covid, in calo il rapporto positivi/tamponi elaborati (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Sono 5.948 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 121.829 tamponi totali elaborati (ieri 156.872) di cui 77.339 molecolari (ieri 114.290) e 44.490 test rapidi (ieri 42.582). Scende di quasi un punto percentuale il rapporto positivi/tamponi totali a 4,88% (ieri 5,83%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza hanno superato quota 4,05 milioni. Sono 256 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a 121.433 morti da inizio pandemia. Cala il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 34 in meno, 2.490 totali), mentre sale leggermente quello degli ospedalizzati con sintomi, 50 in più rispetto a ieri (sono 18.395 in totale). Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Sono 5.948 i casi-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 121.829totali(ieri 156.872) di cui 77.339 molecolari (ieri 114.290) e 44.490 test rapidi (ieri 42.582). Scende di quasi un punto percentuale iltotali a 4,88% (ieri 5,83%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di-19 da inizio emergenza hanno superato quota 4,05 milioni. Sono 256 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a 121.433 morti da inizio pandemia. Cala il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 34 in meno, 2.490 totali), mentre sale leggermente quello degli ospedalizzati con sintomi, 50 in più rispetto a ieri (sono 18.395 in totale).

