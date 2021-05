Covid: Gallera, ‘Lombardia è stata vittima di campagna mediatica e politica’ (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag.(Adnkronos) – “Nei confronti della Lombardia, a partire da aprile dello scorso anno, è iniziata una campagna mediatica e politica di attacco frontale tesa a delegittimare e denigrare una regione, che da sempre è la prima della classe e che per prima è stata colpita da questa pandemia, con un obiettivo soltanto politico”. Così l’ex assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, all’Adnkronos. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag.(Adnkronos) – “Nei confronti della Lombardia, a partire da aprile dello scorso anno, è iniziata unae politica di attacco frontale tesa a delegittimare e denigrare una regione, che da sempre è la prima della classe e che per prima ècolpita da questa pandemia, con un obiettivo soltanto politico”. Così l’ex assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio, all’Adnkronos. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

