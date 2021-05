Covid: Gallera, 'irresponsabile lasciare che le cose andassero così in piazza Duomo' (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag. (Adnkronos) - "lasciare che le cose si sviluppassero così in piazza Duomo è stato irresponsabile, trovo paradossale che non si sia ragionato su una soluzione alternativa, sono allibito". Giulio Gallera, consigliere regionale di Forza Italia alla Regione Lombardia, ex assessore al Welfare e ora esponente della commissione Attività produttive, affida all'Adnkronos le sue considerazioni in merito agli assembramenti di ieri in piazza Duomo per i festeggiamenti dello scudetto all'Inter. "La situazione -spiega- era certamente complessa, l'entusiasmo dei tifosi dopo 11 anni indubbiamente c'è. E' chiaro che le persone sono tante e immaginare di riuscire a garantire il distanziamento, qualunque fosse stata la soluzione, non era ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag. (Adnkronos) - "che lesi sviluppasseroinè stato, trovo paradossale che non si sia ragionato su una soluzione alternativa, sono allibito". Giulio, consigliere regionale di Forza Italia alla Regione Lombardia, ex assessore al Welfare e ora esponente della commissione Attività produttive, affida all'Adnkronos le sue considerazioni in merito agli assembramenti di ieri inper i festeggiamenti dello scudetto all'Inter. "La situazione -spiega- era certamente complessa, l'entusiasmo dei tifosi dopo 11 anni indubbiamente c'è. E' chiaro che le persone sono tante e immaginare di riuscire a garantire il distanziamento, qualunque fosse stata la soluzione, non era ...

