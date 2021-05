Covid | Fontana si è vaccinato con Astrazeneca**

Corriere : ?? «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni» - fattoquotidiano : Il terrore corre nelle chat dei parlamentari leghisti, soprattutto quelli lombardi che hanno vissuto sulla propria… - Alefior87 : I tifosi dell' #Inter hanno già dichiarato quando ci saranno i prossimi #assembramenti. Aspettiamo le mosse di… - crico70 : ma i #vaccini #anticovid coprono la #variante interista? #covid #Inter19 #Intercampioneditalia #IMScudetto… - ChiaraBaldi86 : Il presidente della #Lombardia Attilio Fontana è stato vaccinato oggi con la prima dose di #AstraZeneca #covid_19 -

"Il sindaco Sala - prosegue il leghista - invece di attaccare Salvini eun giorno sì e l'altro pure, ci può dire cosa ha fatto per evitare questo pericoloso assembramento? Ma soprattutto, ...Non è ancora il tempo dei festeggiamenti. Ilnon è sparito. La festa dell'Inter? 'L'imprudenza non ha colore, l'incoscienza ha tutti i ...'Era probabile che eventi del genere si potessero ...La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, di concerto con gli assessori Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni) e Guido Guide ...Milano, 3 mag. (Adnkronos) - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. Lo ha fatto sapere ...