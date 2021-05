Covid, come evitare il pericolo di nuove restrizioni: le misure necessarie secondo l’Iss (Di lunedì 3 maggio 2021) Il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro spiega in un’intervista a La Stampa le condizioni fondamentali per evitare nuove misure anti Covid. “Una fase di transizione delicata, di decrescita lenta ma costante della diffusione del virus”, così Silvio Brusaferro descrive la condizione attuale dell’Italia in merito alla pandemia da Covid. Cosa deve verificarsi quindi affinché non siano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 3 maggio 2021) Il presidente delSilvio Brusaferro spiega in un’intervista a La Stampa le condizioni fondamentali peranti. “Una fase di transizione delicata, di decrescita lenta ma costante della diffusione del virus”, così Silvio Brusaferro descrive la condizione attuale dell’Italia in merito alla pandemia da. Cosa deve verificarsi quindi affinché non siano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

wireditalia : Come possiamo chiedere agli italiani dei sacrifici se ogni volta il calcio, e solo il calcio, passa sopra ogni rego… - Adnkronos : Locatelli sugli assembramenti in piazza #Duomo: “Non possiamo permetterceli”. #Covid - Radio1Rai : #Covid “Per la #varianteindiana dobbiamo preoccuparci come per le altre varianti. La stiamo studiando. Ancora non s… - Quinta00876879 : RT @giulia_rm88: @MetaErmal Nell'antica Roma venivano offerti spettacoli nell'arena al popolo per distrarlo dai problemi seri, ora offriamo… - negromanten1 : RT @AlexGiudetti: Un documento del governo australiano del... 2016 che si riferisce già al vaccino contro la sars cov 2... classifocandolo… -