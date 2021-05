Covid | CNPR | “Appello bipartisan per la tutela dei professionisti contagiati”

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – “L’emendamento al Dl Sostegni che prevede l’introduzione di tutele per idal-19 è una misura di assoluto buon senso per la quale, auspico, venga superata la questione della copertura finanziaria posta dalla Ragioneria dello Stato”. Questo l’del viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin (Fi), lanciato nel corso del webinar “Semplificazione, l’isola che non c’è?” organizzato dalla Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, presieduta da Luigi Pagliuca. “Si tratta di una misura a sostegno di due milioni di lavoratori autonomi di fronte alla quale non deve essere posta nessuna questione di intestazione politica. Sono pronto a sottoscriverlo, senza ombra di dubbio – ha aggiunto Pichetto Fratin –. Se vogliamo procedere con il riequilibrio che ...

