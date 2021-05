Covid, chi è vaccinato si può reinfettare: come e perché (Di lunedì 3 maggio 2021) Lo studio della Rockfeller University di New York: chi è vaccinato si può reinfettare. I casi sono rarissimi e rientrano nella statistica. Anche chi è vaccinato contro il Covid si può reinfettare: si tratta di una eventualità molto rara ma possibile. Lo studio della Rockfeller University sostanzialmente i dati sull’efficacia dei vaccini. Proviamo a capire perché facendo il punto della situazione. CoronavirusLo studio della Rockfeller University di New York: chi è vaccinato si può reinfettare La conferma arriva da uno studio condotto dalla Rockfeller University di New York e pubblicato sul New England Journal of Medicine. Parliamo quindi di un’Università di rilievo e una rivista di prim’ordine. Nel corso dello studio i ricercatori hanno ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 3 maggio 2021) Lo studio della Rockfeller University di New York: chi èsi può. I casi sono rarissimi e rientrano nella statistica. Anche chi ècontro ilsi può: si tratta di una eventualità molto rara ma possibile. Lo studio della Rockfeller University sostanzialmente i dati sull’efficacia dei vaccini. Proviamo a capirefacendo il punto della situazione. CoronavirusLo studio della Rockfeller University di New York: chi èsi puòLa conferma arriva da uno studio condotto dalla Rockfeller University di New York e pubblicato sul New England Journal of Medicine. Parliamo quindi di un’Università di rilievo e una rivista di prim’ordine. Nel corso dello studio i ricercatori hanno ...

