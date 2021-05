Covid Calabria, oggi 228 contagi e 16 morti: bollettino 3 maggio (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 228 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, secondo la tabella del bollettino di oggi, 3 maggio. Registrati inoltre altri 16 morti. Nella Regione, ad oggi sono stati sottoposti a test 723.671 soggetti per un totale di 780.794 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 60.925 (+228 rispetto a ieri), quelle negative 662.741, secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare inoltre -9 terapie intensive, +1.052 guariti/dimessi e 16 vittime. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 91, Catanzaro 11, Crotone 2, Vibo Valentia 4, Reggio ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 228 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi, 3. Registrati inoltre altri 16. Nella Regione, adsono stati sottoposti a test 723.671 soggetti per un totale di 780.794 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 60.925 (+228 rispetto a ieri), quelle negative 662.741, secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare inoltre -9 terapie intensive, +1.052 guariti/dimessi e 16 vittime. I casi confermatisono così suddivisi: Cosenza 91, Catanzaro 11, Crotone 2, Vibo Valentia 4, Reggio ...

