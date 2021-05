Covid | Bracesco Gruppo Cimbali | “il colpo è stato duro | limitato danni con diversificazione”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag. (Adnkronos) –guarda al futuro -e oltre confine- per crescere ulteriormente nello scenario post pandemia. L’azienda di Binasco, tra i principali produttori mondiali di macchine da caffè professionali, ha chiuso il 2019 con un fatturato di 190 milioni di euro e sta per lasciarsi alle spalle un 2020 con un calo, si spera, contenuto. “Nel nostro comparto, fatto di bar, ristoranti e hotel, abbiamo sofferto più di molti altri – spiega all’Adnkronos Enrico, direttore business di-. Abbiamograzie allaforte di prodotto, segmenti e geografie. Nel 2020 ovviamente c’èun calo ma abbiamo contenuto la contrazione dei ricavi e protetto i margini, facendo ...

(Adnkronos) – Discorso diverso in Italia e in Europa: "Qui – afferma Bracesco – c'è stato un grosso colpo e ancora si attende un segnale di ripartenza solida. L'Italia, con Francia, Gb e Spagna è stat ...