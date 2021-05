Covid | bollettino Italia | 256 morti | oggi 3 maggio E calano i positivi | 5 948

(Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 256 le vittime per coronavirus, In2021, ieri erano state 144. Ma sono ancora in calo i nuovi5.948, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.148. Sono 121.829 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 156.872. Il tasso dità è del 4,9%% (ieri era al 5,8%) L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore è stato registrato il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi, 144 vittime. L'u… - SkyTG24 : Covid Lombardia, 1.287 nuovi casi su 30.249 tamponi. DIRETTA - fleinaudi : Con @carloalberto e @ricpuglisi la @fleinaudi ha chiesto la diffusione di un dato semplice : Quanti dei morti comun… - MarfiaRos : RT @AvvenirediCal: Covid-19. Altri 228 casi positivi in Calabria, 120 a Reggio e provincia:?? qui tutti i numeri dell'ultimo bollettino: htt… - lifestyleblogit : Covid Lombardia, oggi 637 contagi e 28 morti: bollettino 3 maggio - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

...del 3 maggio, si registrano 5.948 nuovi casi, ma i tamponi giornalieri effettuati sono stati solo 121.829. I morti in 24 ore sono 256 mentre le terapie intensive occupate da pazienti...I dati della Regione Sono 135 i nuovi contagi da coronavirus in Liguria, secondo la tabella deldi oggi, 3 maggio. Registrati inoltre altri 6 morti, che portano il totale delle vittime nella Regione da inizio pandemia a 4.200. Gli attuali dimessi/guariti sono 90.405 (+359) mentre gli ...Si registrano altre 4 vittime. In calo i ricoveri in ospedale, ma ci sono 2 nuovi pazienti in terapia intensiva ...Il tasso di occupazione dei posti letto calcolato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) è pari al 37%.