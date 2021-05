Covid-19, perché facciamo fatica ad indossare le mascherine a casa (Di lunedì 3 maggio 2021) Ormai ci siamo abituati. Se ci capita di uscire senza, per una dimenticanza, subito torniamo a casa per indossare la mascherina, un vero e proprio supporto” fisico per ridurre i rischi di trasmissione del virus Sars-CoV-2. Ma se all’aperto e negli ambienti pubblici c’è l’abitudine a calzare con grande attenzione questi dispositivi di protezione, coprendo con cura bocca e naso, a volte quando siamo a casa, magari con amici o parenti non proprio stretti, può esistere la tendenza ad abbassare la guardia. Insomma: si rischia di essere meno prudenti. A segnalarlo, indicando anche questa inspiegabile carenza di attenzione tra le mura domestiche, è una ricerca apparsa recentemente su Jama Network Open. Le tre armi da non dimenticare Ci hanno insegnato che esistono fondamentalmente tre diversi mezzi per limitare i pericoli che il virus ... Leggi su dilei (Di lunedì 3 maggio 2021) Ormai ci siamo abituati. Se ci capita di uscire senza, per una dimenticanza, subito torniamo aperla mascherina, un vero e proprio supporto” fisico per ridurre i rischi di trasmissione del virus Sars-CoV-2. Ma se all’aperto e negli ambienti pubblici c’è l’abitudine a calzare con grande attenzione questi dispositivi di protezione, coprendo con cura bocca e naso, a volte quando siamo a, magari con amici o parenti non proprio stretti, può esistere la tendenza ad abbassare la guardia. Insomma: si rischia di essere meno prudenti. A segnalarlo, indicando anche questa inspiegabile carenza di attenzione tra le mura domestiche, è una ricerca apparsa recentemente su Jama Network Open. Le tre armi da non dimenticare Ci hanno insegnato che esistono fondamentalmente tre diversi mezzi per limitare i pericoli che il virus ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid perché Decreto Covid, in Senato il testo con le norme per Pasqua. Da Gelmini a Durigon dicevano: 'Finalmente verrà coinvolto il Parlamento' ... perché avrebbe coinvolto il Parlamento nella discussione. A conti fatti, il decreto legge del 13 marzo che stabiliva le 'misure urgenti' per fronteggiare la diffusione del Covid - 19 arriva in ...

Decreto Sostegni bis, la bozza: aiuti ancora in base al fatturato perso ma si può cambiare il periodo di riferimento. Stop al canone Rai Un'opzione che può risultare più conveniente per le attività chiuse a causa delle restrizioni anti Covid ma rimaste escluse dalla prima tranche di aiuti del 2021 perché prive del requisito di aver ...

