Costa | sottosegretario Salute | “Prevedibile tifosi Inter in piazza Ritorno allo stadio per le ultime due di campionato”

Leggi su intermagazine

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ilalla, Andrea, sulla festa deidell’inDuomo a Milano La vittoria dello scudetto dell’ha portato innerazzurri che nonostante il periodo si sono ritrovati inDuomo a Milano, e non solo, per festeggiare la vittoria del titolo. Inevitabili le polemiche che si sono scatenate contro gli assembramenti in questa epoca caratterizzata dal Coronavirus. Tra i tanti ha commentare quanto avvenuto anche il sottosegratario al Ministero della, Andrea, che ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole. “Le istituzioni locali avrebbero dovuto fare qualche controllo in più per evitare ...