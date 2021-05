Cosenza Calcio, vigilia di Empoli movimentata: treno bloccato a Napoli per una discussione tra un dirigente e il capotreno (Di martedì 4 maggio 2021) discussione tra un dirigente e il capotreno, il Cosenza resta bloccato a Napoli per oltre mezz’ora Pomeriggio movimentato per il Cosenza, che in casa della capolista Empoli si gioca un’importante fetta di campionato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, il club – partito per la Toscana in mattinata dalla stazione di Paola in treno – è stato costretto alla sosta forzata a Napoli per via di un battibecco tra un dirigente dei calabresi e il capotreno. Quest’ultimo avrebbe intimato al componente della società di scendere dal convoglio e solo – a detta del quotidiano – la “minaccia” di mister Occhiuzzi di far scendere tutta la squadra e di fermare il campionato ha fatto sì ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021)tra une il capo, ilrestaper oltre mezz’ora Pomeriggio movimentato per il, che in casa della capolistasi gioca un’importante fetta di campionato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, il club – partito per la Toscana in mattinata dalla stazione di Paola in– è stato costretto alla sosta forzata aper via di un battibecco tra undei calabresi e il capo. Quest’ultimo avrebbe intimato al componente della società di scendere dal convoglio e solo – a detta del quotidiano – la “minaccia” di mister Occhiuzzi di far scendere tutta la squadra e di fermare il campionato ha fatto sì ...

